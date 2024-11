Governo apoia boicote a Carrefour após veto à carne do Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/11/2024 - 9:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 25 NOV – O governo de Luiz Inácio Lula da Silva renovou suas críticas à França, afirmando que o Brasil não é uma “colônia” da nação europeia, em meio à polêmica envolvendo a decisão da rede de supermercados Carrefour de boicotar carnes provenientes do Mercosul.

“Os franceses não podem nos tratar como uma colônia”, declarou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PDS), em entrevista exibida no último domingo (24) pelo canal Globo Rural.

Na semana passada, o CEO do Carrefour na França, Alexandre Bompard, anunciou que a empresa deixará de comercializar carnes originárias do bloco sul-americano, justificando a medida como um apoio aos agricultores franceses.

Em resposta, frigoríficos brasileiros suspenderam no último dia 20 de novembro a venda de carnes ao Grupo Carrefour no Brasil, que inclui as redes Carrefour, Atacadão e Sam’s Club. A represália impacta cerca de 150 lojas da rede no país.

Fávaro expressou apoio à iniciativa dos frigoríficos.

“Parabenizei e apoiei a atitude deles. O presidente Lula (PT) soube da ação e gostou. Trata-se de soberania. Eles se acham a última bolacha do pacote”, comentou.

Segundo o ministro, “as empresas brasileiras que fornecem carne para lá (França) são as mesmas que fornecem aqui.

Portanto, foi uma atitude bonita deles. Se não podem fornecer para o Carrefour francês, também não vão fornecer para o Carrefour brasileiro”.

Recentemente, Fávaro já havia dito que existe uma “ação orquestrada, com o objetivo de ferir a soberania, querendo arrumar um pretexto para a França não assinar o acordo Mercosul-UE”. (ANSA).