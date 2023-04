Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 12:55 Compartilhe

BRASÍLIA (Reuters) – O governo vem anunciando medidas corretivas para as contas públicas desde o início do ano e anunciará mais ações no próximo mês, afirmou nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.







A afirmação foi feita em sessão temática do Senado para discutir juros, inflação e cenário econômico, mas o ministro não deu detalhes sobre quais seriam as medidas.

(Por Bernardo Caram)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias