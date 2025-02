Governo anuncia produção de 1ª vacina brasileira contra dengue

SÃO PAULO, 25 FEV (ANSA) – O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje (25) um acordo para produção em larga escala da primeira vacina totalmente nacional e de dose única contra a dengue, com a promessa de 60 milhões de doses a partir de 2026.

Segundo comunicado do governo federal, as doses serão destinadas à população de dois a 59 anos, “com possibilidade de ampliação do quantitativo conforme a demanda e a capacidade produtiva”.

A nota informa ainda que a “iniciativa integra uma estratégia de fortalecimento da indústria brasileira, para dar autonomia e buscar novas soluções para o Sistema Único de Saúde (SUS)”.

A vacina brasileira contra a dengue é fruto da parceria entre o Instituto Butantan e a empresa chinesa WuXi Biologics, e a produção se dará por meio do Programa de Desenvolvimento e Inovação Local (PDIL) do Ministério da Saúde. Antes de ser disponibilizado para a população, o imunizante deverá ser registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“O programa representa um grande avanço no combate à dengue no Brasil, uma vez que a combinação das capacidades de produção das instituições permitirá a ampliação da vacinação”, diz o governo, que promete fazer “com que a capacidade produtiva e de oferta de uma vacina 100% nacional contra a dengue cresça em 50 vezes”.

A doença atingiu mais de 6 milhões de pessoas no Brasil em 2024 e deixou 5,9 mil mortos. (ANSA).