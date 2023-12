Governo anuncia medidas para equilibrar contas públicas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/12/2023 - 13:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 28 DEZ (ANSA) – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira (28) um pacote de novas medidas econômicas que miram equilibrar as contas públicas federais nos próximos anos.

O texto, por sua vez, ainda precisará ser enviado pelo governo para o Congresso Nacional, mas nenhum prazo foi estipulado.

O principal objetivo das medidas é fazer com que a meta de “déficit zero”, ou seja, gastar somente aquilo que será arrecadado ao longo do ano, sem elevar a dívida pública, seja alcançada.

Essa meta foi programada pelo governo para ser atingida até o fim do próximo ano.

“Os nossos esforços continuam no sentido de equilibrar as contas por meio da redução do gasto tributário, que foi o que mais cresceu, subindo cerca de 2% do PIB para 6%”, analisou o ministro.

Ao todo, três medidas compõem a lista, sendo que uma delas é a limitação das compensações tributárias feitas pelas empresas.

Outra ideia é promover mudanças em um programa elaborado para beneficiar o setor cultural durante a pandemia e, por fim, a renegação gradual da folha de pagamento.

O governo Lula também publicou hoje o decreto que determina o valor do novo salário mínimo, que será de R$ 1.412 a partir de 2024. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

