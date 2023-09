Governo anuncia ações contra estiagem nos rios do Norte e classifica situação como urgente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2023 - 19:55 Compartilhe

Os ministérios de Portos e Aeroportos e de Transportes anunciaram neste domingo, 24, que atuarão com ações estratégicas para mitigar a estiagem que assola os rios do Amazonas e de Rondônia. Além disso, o governo federal convocou para terça-feira, 26, uma reunião com os governos estaduais e bancadas federais para discutir o assunto.

O quadro da seca na região Norte foi abordado em matéria publicada na quinta-feira, 21, pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Conforme mostrado, o período de seca já afeta a navegação de rios importantes como o próprio Amazonas, podendo reduzir a capacidade de transporte por ele em 40% em duas semanas e até 50% até outubro. Quando procuradas sobre o assunto antes da publicação, as pastas federais responsáveis informaram que ainda estudavam ações.

Agora, apontando os números citados na reportagem, os ministérios dizem que a situação está sendo tratada com regime de urgência. No caso do trecho Benjamin Constant a Tabatinga, no Rio Solimões, os levantamentos e estudos iniciais foram realizados e já foi declarada a situação de emergência. Segundo o MPor e Transportes, os recursos já foram reservados. Os órgãos aguardam os trâmites finais para a publicação do contrato de dragagem na região, que deve ocorrer até o início de outubro.

No caso da região da foz do Rio Madeira e região do Tabocal, a Diretoria de Infraestrutura Aquaviária disse que assim que tomou conhecimento iniciou os levantamentos necessários, que estão em andamento, para dar continuidade ao processo de contratação. A estimativa é de que a dragagem no local seja iniciada na primeira quinzena de outubro.

Reunião

Na terça-feira, 26, os ministérios de Portos e Aeroportos e de Transportes se reunirão com os governadores do Amazonas, Wilson Miranda Lima (União Brasil), e de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), além dos deputados e senadores dos Estados. O intuito é discutir a seca incomum na região e apresentar as ações estratégicas que já estão sendo tomadas.

