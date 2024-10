Governo anuncia 1º voo para repatriar brasileiros no Líbano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/10/2024 - 19:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 1 OUT (ANSA) – O Governo Federal anunciou nesta terça-feira (1º) que realizará amanhã (2) o primeiro voo da operação para repatriar os brasileiros que solicitaram ajuda para deixar o Líbano.

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) vai decolar da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Beirute, capital libanesa. Há uma escala prevista em Lisboa, em Portugal.

A previsão é que o avião KC-30 volte com cerca de 220 brasileiros. Além dos tripulantes operacionais, a tripulação que vai partir para o Oriente Médio também conta com militares da área da saúde, entre eles médicos, enfermeiros e psicólogos.

O comunicado do governo indica que o retorno da aeronave estará condicionado a coordenações e protocolos adicionais.

“Já estamos com uma lista que estamos preparando. Nesse primeiro voo serão cerca de 230, 240 pessoas no máximo. É a capacidade do avião, mas haverá outros na medida da necessidade”, declarou Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.

O Líbano, que foi alvo de uma incursão terrestre por parte das forças israelenses, tem a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, com cerca de 21 mil pessoas. (ANSA).