Governo americano alerta Israel para não cruzar a ‘linha vermelha’ e invadir Rafah

A vice-presidente Kamala Harris manteve aberta no domingo a possibilidade de consequências para os EUA se Israel ignorar a “linha vermelha” da administração Biden e atacar a cidade de Rafah, no sul de Gaza.

“Fomos claros em múltiplas conversas e em todos os sentidos que qualquer grande operação militar em Rafah seria um grande erro”, disse Harris numa entrevista ao programa “This Week” da ABC.

“Eu estudei os mapas. Não há para onde essas pessoas possam ir”, disse ela, referindo-se aos civis palestinos que se refugiaram em Rafah.

Estima-se que 1,4 milhões de palestinos tenham migrado para Rafah durante a ofensiva de Israel ao norte para erradicar os terroristas do Hamas.

A administração do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirma que Rafah é um dos últimos redutos do Hamas na pequena faixa palestiniana, e ele sinalizou a vontade de avançar sozinho com uma ofensiva sem a bênção da administração Biden.

Altos funcionários da administração Biden, como o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, sublinharam repetidamente a sua exigência de que Israel tenha primeiro um plano robusto para os civis durante tal operação.

Harris, questionada se haveria consequências para Israel desobedecer à “linha vermelha” da administração, recusou-se a negar, apenas dizendo: “Vamos dar um passo de cada vez”.

Biden no início deste mês disse que era contra novos combates em Rafah e classificou a invasão total da área por Israel como uma “linha vermelha” para sua administração. Ele então voltou atrás, dizendo: “Não há uma linha vermelha [na qual] vou cortar todas as armas para que eles não tenham a Cúpula de Ferro para protegê-los”.

Esta semana, espera-se que uma delegação de Israel se reúna com altos funcionários em DC para ouvir alternativas para Rafah.

Biden e Netanyahu conversaram na segunda-feira passada pela primeira vez em cerca de um mês, já que as tensões estão supostamente altas entre os dois, que normalmente são aliados fortes.

As tensões também aumentaram dentro de todo o Partido Democrata, envolvendo a guerra Israel-Hamas, à medida que os corpos palestinianos se acumulam e provocam cerca de 30.000 vítimas, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

Na sexta-feira, uma rara resolução apoiada pelos EUA que apelava a um cessar-fogo em Israel falhou na ONU. O apoio dos EUA à resolução marcou uma ruptura impressionante com a forma como Washington é tipicamente aquele que rejeita as resoluções da ONU que vão contra os desejos do Estado judeu.

No início deste mês, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer (D-NY), o oficial judeu eleito de mais alto escalão nos EUA, convocou novas eleições em Israel.

“Não falarei pelo senador Schumer”, disse Harris no domingo, quando questionado sobre o comentário do senador. “Mas estamos muito claros que cabe ao povo israelense tomar uma decisão sobre quando terão eleições e quem, claro, elegerá para liderar seu governo.”

Ela contestou a afirmação de Schumer de que Netanyahu é um “obstáculo” à paz. Seu marido, o segundo cavalheiro Douglas Emhoff, é o primeiro cônjuge judeu de um vice-presidente.

