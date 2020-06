Governo alemão dividido por novo plano de reativação

A coalizão do governo alemão negocia nesta terça-feira um novo plano de várias dezenas de bilhões de euros para revitalizar a economia, mas precisa superar as divergências em vários pontos, incluindo o apoio à indústria automotiva.

Durante uma reunião que começou nesta terça e continuará na quarta-feira, os conservadores de Angela Merkel defenderão a redução de impostos e o apoio às empresas, enquanto seus parceiros social-democratas solicitarão ajuda financeira de famílias e municípios.

Segundo a imprensa local, cerca de 80 bilhões de euros seriam desbloqueados. Esse valor se soma a mais de um trilhão decidido em março, no auge da pandemia, com auxílios a empresas e bilhões em empréstimos garantidos.

O ponto mais sensível continua sendo o subsídio para a compra de carros novos, uma vez que o setor automotivo é o motor da indústria alemã. Quão altos serão os subsídios? Eles se aplicam apenas a veículos elétricos? Essas são algumas das questões a serem decididas.

– Empregos ou clima –

Não é a primeira vez que a Alemanha apoia o setor, do qual dependem 800.000 empregos.

Na crise de 2009, uma ajuda foi implementada com urgência. Mas, minado pelo escândalo dos motores adulterados e seu atraso em se lançar no setor de energia, o setor automotivo perdeu influência em meio a preocupações ambientais e climáticas.

Nesta segunda-feira, 2.000 manifestantes, segundo os organizadores, formaram uma corrente humana entre a chancelaria e a sede dos fabricantes alemães, o poderoso lobby do VDA.

A organização de defesa climática Fridays for Future organizou outras sessenta manifestações no país. “Estamos pedindo um plano de reativação conjuntural que fortaleça a sociedade de amanhã”, tuitou Luisa Neubauer, líder do movimento juvenil na Alemanha.

“Se o governo ignora esse sinal claro, mostra que age apenas no interesse de grandes grupos e do lobby automotivo”, disse “Sand im Getriebe”, um grupo que em setembro bloqueou o Salão do Automóvel de Frankfurt.

No entanto, os responsáveis pelas regiões onde a indústria está mais presente solicitam esses bônus. Eles apontam, assim como empresários, o exemplo francês, com 8 bilhões de euros em ajuda para a transição para a mobilidade “verde”.

– Cheque às famílias? –

Ralph Brinkhaus, um líder conservador no Parlamento, é cético, enquanto o SPD (Social Democrata, na coalizão governista) se opõe aos subsídios à gasolina e ao diesel, essenciais para o setor.

Para a VDA, os novos carros com motores térmicos reduzirão as emissões e a produção de carros elétricos não é importante o suficiente para uma estimulação eficaz, argumenta seu presidente, Hildegard Müller.

O instituto econômico de Ifo afirma que esse tipo de ajuda não costuma resultar em mais vendas: as compras são feitas antes do esperado. E esse dinheiro dado ao carro novo rapidamente tem um impacto negativo em outros setores, criando um “efeito secundário involuntário” negativo.

Entre as outras medidas, os conservadores são resistentes à ajuda direta de 300 euros às famílias propostas pelo SPD, preferindo impostos mais baixos para as empresas e mais investimentos em digital e inovação.

Olaf Scholz, ministro das Finanças (Social-Democrata) reafirmou seu plano pré-pandêmico, apoiando os municípios transferindo grande parte de sua dívida para o estado federal. Por enquanto, apenas uma medida é unânime: impostos mais baixos para indivíduos. Seria prever a abolição planejada do “Soli”, uma sobretaxa imposta em 1990 para financiar a reunificação.