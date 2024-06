Governo adotou medidas cadenciadas para RS e haverá CMN extraordinário, diz Durigan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 13:49 Para compartilhar:

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo adotou medidas cadenciadas para o Rio Grande do Sul e informou que haverá uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) para aprovar a linha de financiamento de R$ 15 bilhões para empresas atingidas pelas chuvas no Estado.

Na semana passada, o governo anunciou três linhas de financiamento, que serão alavancadas por um fundo social no montante de até R$ 15 bilhões.

As linhas serão voltadas para a compra de máquinas, equipamentos e serviços; financiamento a empreendimentos e capital de giro.

Os limites por operação são de R$ 300 milhões em linhas de investimento produtivo.

Para capital de giro, o limite é de R$ 50 milhões para pequenos negócios e R$ 400 milhões para grandes empresas. Essa ação não tem impacto no resultado primário.