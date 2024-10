Governo adia voo de repatriação de brasileiros no Líbano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2024 - 10:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 04 OTT – O governo Lula decidiu nesta sexta-feira (4) adiar o primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB) que deve repatriar cerca de 220 cidadãos residentes no Líbano, país que é alvo de bombardeios israelenses.

“Em consequência da necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se dirigirão ao aeroporto da capital libanesa, a operação do primeiro voo brasileiro de repatriação não ocorrerá no dia de hoje [4]. Novas informações sobre o voo serão prestadas ao longo do dia”, informou o Ministério das Relações Exteriores.

Com isso, a aeronave KC-30 deve permanecer no Aeroporto de Lisboa, em Portugal, enquanto aguarda autorização para voar até Beirute. A previsão é de que o primeiro voo da Operação Raízes de Cedro resgate 220 brasileiros, segundo o chanceler Mauro Vieira.

As proximidades do Aeroporto de Beirute têm sido alvo de bombardeios de Israel nos últimos dias, no âmbito de uma ofensiva contra o grupo xiita Hezbollah. A tripulação do KC-30 inclui profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros e psicólogos, para dar assistência aos evacuados. (ANSA).