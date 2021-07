Governo adia programa de casas para policiais após ministério apontar falha

O governo Jair Bolsonaro decidiu adiar o lançamento do programa Habite Seguro, que abrirá uma linha de financiamento a agentes de segurança para a compra de casas próprias, com subsídios. As informações são da colunista Carla Araújo, do UOL.

O lançamento do programa estava previsto para esta terça-feira (6), mas o adiamento aconteceu após pareceres do Ministério da Economia levantarem pontos falhos no programa, sendo um deles o que colocava a Caixa como única operadora do programa.

Segundo a reportagem, um parecer do Ministério da Economia criticou a concentração do programa na Caixa, porque essa preferência prejudicaria a transparência e dificultaria a fiscalização, de acordo com a avaliação de técnicos da pasta. Ainda de acordo com o UOL, o Tesouro Nacional também pediu alterações e inclusões de caráter fiscal e orçamentário.

O programa prevê pagamento de subsídios diretos para agentes de segurança divididos em cinco faixas de renda, que variam de R$ 1 mil até acima de R$ 7 mil, com financiamento de até R$ 300 mil. Quem recebe acima de R$ 7 mil não terá direito a subsídios.

– Policial com renda mensal de R$ 1 mil a R$ 3 mil: subsídio de R$ 12 mil;

– Policial com renda mensal de R$ 3 mil a R$ 4 mil: subsídio de R$ 10 mil;

– Policial com renda mensal de R$ 4 mil a R$ 5 mil: subsídio de R$ 8 mil;

– Policial com renda mensal de R$ 5 mil a R$ 7 mil: subsídio de R$ 6 mil.

Veja também