Governo acompanha sequestro de brasileiro no Equador

(ANSA) – BRASÍLIA, 10 GEN – O governo brasileiro “acompanha” a denúncia de sequestro do cidadão Thiago Freitas no Equador, em meio a uma crise de segurança do país andino, onde foi decretado estado de conflito interno com facções criminosas.

O assunto será analisado nesta quarta-feira (10) em uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o chanceler Mauro Vieira e o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim.

“O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada em Quito, acompanha com atenção denúncia do sequestro de um cidadão brasileiro no Equador, mantém contato com seus familiares e busca apurar as circunstâncias do ocorrido junto às autoridades locais”, diz uma nota divulgada pelo Itamaraty na noite de terça-feira (9).

Um comunicado anterior afirma que o governo “acompanha com preocupação e condena as ações de violência conduzidas por grupos criminosos organizados em diversas cidades do Equador”.

O filho de Freitas, Gustavo, afirmou nas redes sociais que seu pai foi sequestrado e que a família teria conseguido somente parte do valor do resgate exigido pelos criminosos. “Estamos desesperados, não temos como fazer. Peço que nos ajudem”, disse o jovem em um vídeo.

Freitas, de 38 anos, mora em Guayaquil, onde fica o presídio de segurança máxima do qual o narcotraficante Fito, líder de uma poderosa facção, fugiu no último fim de semana, estopim para uma escalada de violência sem precedentes.

Após esse episódio, o presidente Daniel Noboa decretou a existência de um conflito armado interno, colocou o Exército nas ruas e determinou estado de exceção e toque de recolher. (ANSA).

