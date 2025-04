Governadores aparecem em manifestação pró-anistia de olho no espólio de Bolsonaro

Os quatro governadores que disputam o espólio político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participaram da manifestação pró-anistia, dando acenos em meio à disputa pelo apoio bolsonarista para as eleições de 2026. O evento aconteceu neste domingo, 6, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais), Ronaldo Caiado (Goiás) e Ratinho Junior (Paraná) chegaram juntos com Bolsonaro. Antes da manifestação, eles almoçaram no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.

Caiado e Tarcisio ficaram boa parte do evento em evidência. Zema e Ratinho foram mais escondidos em meio aos deputados, senadores e outras autoridades que estavam no carro principal. De todos, apenas Tarcísio falou ao microfone para os apoiadores bolsonaristas.

Os quatro estão na disputa pela herança dos votos bolsonaristas nas eleições presidenciais de 2026. Zema, Caiado e Ratinho, que tinham ensaiado diversas vezes um distanciamento do ex-presidente, voltaram a se aproximar para agradar Bolsonaro.

Tarcísio é o principal afilhado político de Jair Bolsonaro e é visto como seu fiel escudeiro. O governador paulista é o favorito para suceder o espólio de Bolsonaro, mas o ex-presidente resiste e garante ser o candidato mesmo inelegível.

Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) após divulgar informações falsas e atacar o sistema eleitoral em uma reunião com embaixadores. A defesa entrou com recurso e deve ser julgado ainda neste ano, de acordo com as expectativas dos bolsonaristas.

O ex-presidente ainda se tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de participar da trama golpista. O julgamento deve acontecer no fim deste ano, na Primeira Turma da Suprema Corte.