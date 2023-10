AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/10/2023 - 23:42 Para compartilhar:

A governadora do Maine confirmou na noite desta sexta-feira que o suspeito do ataque a tiros ocorrido dois dias antes no estado americano, que deixou 18 mortos, havia sido encontrado morto.

“Respiro aliviada nesta noite por saber que Robert Card não representa mais uma ameaça para ninguém”, disse Janet Mills em entrevista coletiva, referindo-se ao reservista do Exército suspeito do ataque armado mais letal ocorrido neste ano nos Estados Unidos.

