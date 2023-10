Governadora do Maine confirma morte de suspeito de ataque a tiros nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/10/2023 - 0:08 Para compartilhar:

A governadora do Maine confirmou na noite desta sexta-feira (27) que o suspeito do ataque a tiros ocorrido dois dias antes no estado americano, que deixou 18 mortos, havia sido encontrado morto.

“Respiro aliviada nesta noite por saber que Robert Card não representa mais uma ameaça para ninguém”, disse Janet Mills em entrevista coletiva, referindo-se ao reservista do Exército suspeito do ataque armado mais letal ocorrido neste ano nos Estados Unidos.

Card, um reservista do Exército de 40 anos, morreu devido a um ferimento de arma de fogo autoinfligido, e seu corpo foi encontrado às 19h45 locais, informou o comissário de segurança pública do Maine, Mike Sauschuck, acrescentando que não poderia dizer neste momento quando Card atirou em si próprio.

A senadora Susan Collins, do Maine, publicou no X, antigo Twitter, que recebeu um telefonema do presidente Joe Biden informando “que o autor dos ataques hediondos em Lewiston havia sido encontrado”. A senadora reiterou que a população do Maine poderia respirar aliviada.

O suspeito foi encontrado morto com um ferimento de bala aparentemente autoinfligido, informou a imprensa americana, após uma busca que durou mais de dois dias.

Segundo a rede de TV CNN, o corpo de Robert Card, 40, foi encontrado em uma floresta, a cerca de oito milhas de Lewiston. A emissora informou que o corpo estava perto do centro de reciclagem de onde o suspeito havia sido demitido recentemente.

As redes CNN e ABC citaram fontes segundo as quais Card foi encontrado morto devido a um aparente ferimento de bala autoinfligido. Ele é acusado de ter realizado na última quarta-feira o ataque a tiros mais letal deste ano nos Estados Unidos. Além dos mortos, 13 pessoas ficaram feridas.

