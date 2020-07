Governador testa positivo para coronavírus dias antes da reabertura de Machu Picchu

O governador de Cusco, Jean Paul Benavente, testou positivo para o novo coronavírus, em meio a um aumento do número de casos naquela região do Peru, ameaçando seu plano de reabertura de Machu Picchu no próximo dia 24, indicaram neste sábado autoridades locais.

Benavente se infectou “em um contexto de fase de contágio comunitário na cidade de Cusco”, informou o governo regional. A este anúncio se soma o de um novo confinamento na província de La Convención, vizinha à cidadela turística inca e que retomará a quarentena três semanas após ter saído da mesma.

La Convención faz divisa com a província de Urubamba, que abriga Machu Picchu, joia do turismo peruano, que o governador prometeu reabrir no próximo dia 24, aniversário da sua descoberta (1911).

A possibilidade de reabertura foi colocada em dúvida pelo prefeito de Machu Picchu, Darwin Baca León, que teme uma propagação dos contágios. Na região de Cusco o número de infectados aumentou em mais de 500 durante a semana, totalizando 4.839 até ontem, segundo a Direção Regional de Saúde.

O Peru retomou esta semana o transporte aéreo e terrestre no país, a fim de reativar a economia. As fronteiras permanecem fechadas há quatro meses e o governo peruano estuda uma reabertura gradual a partir de agosto.

Com 33 milhões de habitantes, o Peru registrava até ontem mais de 345 mil infectados e mais de 12,7 mil mortos pela Covid-19.

Veja também