Governador que foi a posses de Gleisi e Padilha já foi cassado quatro vezes

As posses de Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha como ministros de Relações Institucionais e da Saúde, respectivamente, contaram com uma presença que chamou atenção na segunda-feira, 10, no Palácio do Planalto: Antonio Denarium (PP), governador de Roraima.

Eleito e reeleito com apoio de Jair Bolsonaro (PL), principal opositor do governo federal, Denarium já foi quatro vezes condenado na Justiça Eleitoral.

Em novembro de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima cassou seu mandato por abuso de poder político e econômico e tornou-lhe inelegível por oito anos — mesma pena aplicada ao aliado e ex-presidente. Ele foi sentenciado pelas mesmas razões em agosto e novembro de 2023, e em janeiro do ano seguinte.

A corte entendeu que, na campanha em que se reelegeu, Denarium alterou programas de distribuição de renda e moradia para expandir seus beneficiários e colher frutos eleitorais, além de transferir irregularmente recursos para municípios de prefeitos aliados.

A defesa do governador argumentou que os efeitos da pandemia da covid-19 e a forte imigração de venezuelanos e haitianos para o estado justificavam as alterações na gestão dos recursos públicos.

Para que o governador deixe a cadeira, contudo, a decisão do TRE depende de uma validação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), última instância para o julgamento, onde ele apresentou recursos. Até o momento, a corte não julgou seu caso — e, conforme o regimento da Justiça Eleitoral, não há um prazo definido para que isso aconteça.