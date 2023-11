Governador italiano diz que sediar Expo 2030 seria um ‘sonho’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/11/2023 - 14:50 Para compartilhar:

ROMA, 26 NOV (ANSA) – O governador da região do Lazio, Francesco Rocca, afirmou neste domingo (26) que sediar a Exposição Universal de 2030 é o grande “sonho” da capital italiana.

“Nos unimos e trabalhamos com grande determinação, generosidade e paixão para garantir que o sonho de Roma e do Lazio se torne realidade”, comentou o político.

Os concorrentes para receber o evento, que incluem Busan e Riad, estão acirrados na busca pelos 182 votos dos países que terão que escolher a cidade sede na próxima terça-feira (28).

A grande preocupação de Roma é a capital saudita, que com seu poder econômico consegue permanecer entre a principal favorita da eleição.

No entanto, a monarquia do país do Oriente Médio está sobrecarregada por uma reputação internacional comprometida no que diz respeito aos direitos humanos, às mulheres e à comunidade LGBTQIA+.

“Fizemos o nosso melhor. Todos estão comprometidos: agora precisamos ver se esse trabalho vai trazer votos”, declarou Roberto Gualtieri, prefeito de Roma.

Nos últimos meses, o governo italiano fez uma intensa campanha em diversos países para promover e conquistar apoio à candidatura da “cidade eterna”. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias