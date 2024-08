Governador do RJ lamenta a morte de Silvio Santos e decreta 3 dias de luto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2024 - 13:19 Para compartilhar:

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, lamentou a morte do apresentador Silvio Santos e, também, decretou três dias de luto no estado.

“Hoje o Brasil se despede de um dos maiores ícones da nossa televisão, Silvio Santos. Foram 93 anos de vida e quase 60 anos de carreira dedicados a levar alegria, entretenimento e inspiração ao povo brasileiro”, afirmou Castro em nota reproduzida em suas redes sociais.

“Sua voz, seu carisma e sua história ficarão eternizados na memória de todos nós. O legado de Silvio Santos jamais será esquecido!”, prosseguiu o governador, manifestando sentimentos à família Abravanel.