Governador do RJ diz que apoia ‘totalmente’ decisão de Paes sobre Galeão

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta quinta-feira, 15, que apoia a decisão do prefeito da cidade, Eduardo Paes, de reduzir os voos do Aeroporto Santos Dumont para aumentar o fluxo do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

“Apoio totalmente o Paes”, disse ao chegar em evento no Palácio Laranjeiras para jantar de lançamento do seminário ‘Esfera Rio de Janeiro’, que vai debater, nesta sexta-feira, a importância do Rio no cenário energético brasileiro.

Segundo Castro, ele chegou a telefonar para o prefeito para “dar os parabéns” nesta quinta-feira, um dia depois de Paes ter se reunido com o presidente Lula em Brasília para bater o martelo sobre o assunto.

Participam do evento presidentes de empresas de energia e autoridades. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está sendo esperado.

