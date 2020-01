Governador do PR reúne bancada e vai à Petrobras para tratar de Fafen-PR e Repar

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD), vai encontrar o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, na próxima quinta-feira, para tratar do fechamento da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen-PR) e da venda da Repar, incluída no seu programa de desinvestimento.

Segundo a agência de notícias do Estado, o governador e parte da bancada de parlamentares do Paraná estiveram reunidos nesta segunda para tratar desses temas. Conversaram também sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 7.

“Entendemos que privatizar é algo do mercado, mas vamos buscar o maior número de informação possível para que a população não seja prejudicada”, disse Ratinho Junior. “O Governo do Estado está em busca de uma alternativa”, acrescentou o governador, segundo a agência de notícias.