Governador do MT é alvo de representação na PF por gesto nazista

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, foi alvo de uma representação criminal na Polícia Federal, nesta segunda-feira, 7, por fazer um gesto nazista no ato de Jair Bolsonaro pela anistia no último domingo, 6, em São Paulo. A representação foi enviada à PF pelo Sindicato de Jornalistas do Mato Grosso.

Mauro Mendes, filiado ao União Brasil, esteve no trio ao lado do ex-presidente. O governador, ao gritar “por Deus, pela pátria, pela liberdade. Sim!” ergueu a palma da mão direita, com braço ereto, lembrando a saudação nazista feita recentemente pelo bilionário Elon Musk na posse de Donald Trump.

“Na saudação nazista o braço é erguido completamente, em um ângulo aproximado de 45 graus, estendido para frente e ligeiramente para cima. No gesto do governador, o braço também está estendido para frente e para cima, com a palma da mão voltada para baixo. Há uma semelhança visual inegável na forma geral do movimento”, disse a representação criminal enviada à Polícia Federal do Mato Grosso.

O Sindicato de Jornalistas de MT pede para que o gesto seja investigado pela corporação e pelo Ministério Público Federal.

