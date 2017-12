Governador diz que incêndios intensos são ‘o novo normal’ para a Califórnia

O governador da Califórnia, Jerry Brown, disse que incêndios florestais destrutivos e fatais são “o novo normal”, enquanto visitava as regiões afetadas de Ventura.

Os incêndios consumiram mais de mil estruturas em todo o estado e matou pelo menos uma pessoa, segundo as autoridades.

Em uma coletiva de imprensa, Brown afirmou que a seca e a mudança climática significam que a Califórnia enfrenta “uma nova realidade” em que as vidas e as propriedades são continuamente ameaçadas pelo fogo, a custo de bilhões de dólares. Fonte: Associated Press.