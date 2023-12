Governador de SP relata ‘aproximação’ com Milei na Argentina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/12/2023 - 15:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 19 DEZ (ANSA) – Por Lucas Rizzi – O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta terça-feira (19) que há uma “aproximação” com a gestão do novo presidente da Argentina, o ultraliberal Javier Milei, que já anunciou uma série de medidas de arrocho para tentar reverter a crise no país.

“A gente torce para que as medidas que estão sendo levadas a termo na Argentina surtam o máximo de resultado. A gente torce pela recuperação econômica da Argentina, que sempre foi um parceiro muito importante, trabalhando muito proximamente do nosso setor automotivo”, destacou Tarcísio durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

“Há uma aproximação com o governo da Argentina. A parceria da Argentina conosco, o fluxo de comércio internacional, é bastante relevante. E quanto melhor for a saúde financeira da Argentina, maior vai ser essa parceria”, salientou o governador, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi à posse de Milei em 10 de dezembro.

Com menos de 10 dias no poder, o novo inquilino da Casa Rosada já anunciou uma série de medidas econômicas, como a desvalorização de 50% do peso frente ao dólar, a redução dos subsídios para energia e transporte público, a suspensão dos anúncios publicitários por 12 meses e o congelamento de obras.

O próprio governo Milei admitiu que o pacote deve agravar a inflação na Argentina em um primeiro momento, mas avalia que essa é a única maneira de resolver o déficit crônico nas contas do país. (ANSA).

