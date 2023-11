Governador de Roraima empurra microfone de repórter após pergunta sobre secretária de Saúde

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2023 - 18:02 Para compartilhar:

O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), empurrou o microfone de um repórter da TV Norte Amazonas após irritar-se com uma pergunta sobre a possível exoneração de uma secretária de sua gestão. O chefe do Executivo de Roraima foi abordado pelo repórter Elias Pedroza na saída de um evento na sede do Governo do Amazonas, em Manaus, na quinta-feira, 9.

O Estadão teve acesso às imagens da TV Norte Amazonas, cedidas pelo repórter. No vídeo, é possível ver os questionamentos feitos pelo jornalista e as reações do governador Denarium.

Primeiro, o jornalista questionou o governador sobre a cassação de seu mandato pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Em agosto, por maioria de votos, a Corte cassou o mandato de Denarium por conduta vedada nas eleições 2022 – distribuição de cestas básicas no período eleitoral. Por determinação do TRE, será realizada nova eleição para a chefia do Executivo estadual.

Em um primeiro momento, Denarium não respondeu à pergunta. O governador passou a falar sobre a “o processo de água tratada no Brasil”.

O jornalista voltou a questioná-lo sobre a ação no TRE, e um assessor o interrompeu, afirmando que o tema da cassação “não tinha nada a ver com a situação aqui”.

“Sobre esse assunto, a gente não vai comentar”, afirmou o assessor, com a mão no ombro do repórter.

Ao Estadão, Pedroza narrou que insistiu no assunto, mas o assessor retirou o governador do local. “Eu fui atrás. O assessor tentou me impedir de chegar perto do governador, me empurrando com o braço dele”, relatou. “Eu insisti, o governador me respondeu (sobre a cassação).”

Pedroza contou que, após este questionamento, perguntou a Denarium sobre a secretária de Saúde de Roraima, Cecília Smith Lorenzon. O repórter queria saber por que Lorenzon ainda não havia sido exonerada.

Em setembro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Hipóxia para investigar suposto superfaturamento em contrato de serviços de recarga de oxigênio ao povo Yanomami. Os agentes fizeram buscas em 10 endereços de Boa Vista. Um dos investigados, segundo o portal G1, é o empresário Wilson Fernando Basso, marido da secretária.

Após o questionamento, Denarium, que estava com uma pasta na mão, usou-a para afastar o equipamento do jornalista. “Por favor”, disse o governador após empurrar o microfone do repórter.

Pedroza disse ao Estadão que não acredita que Denarium cometeu uma agressão contra ele. “Considerei que ele tentou impedir o trabalho da imprensa”, declarou. “No momento que ele faz isso, impede que a sociedade tenha acesso a informações relacionadas ao governo dele.”

A reportagem não conseguiu contato com o governador por meio de seus telefones para que ele respondesse sobre o episódio.

O vídeo pode ser conferido no seguinte endereço na internet: https://twitter.com/EstadaoPolitica/status/1723413421004128300

