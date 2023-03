Governador de Lagos é reeleito em vitória do partido no poder na Nigéria

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 19/03/2023 - 13:09 Compartilhe

LAGOS (Reuters) – O governador de Lagos foi facilmente reeleito em uma votação local de baixo comparecimento, mostraram dados neste domingo, uma vitória para o partido governista da Nigéria poucas semanas depois de a capital comercial apoiar a oposição em uma disputada eleição presidencial.

Com votos computados em distritos que representam 95% dos eleitores, o atual governador Babajide Sanwo-Olu, do partido governista All Progressive Congress, teve mais de 736.000 votos, em comparação com apenas 292.000 de seu rival mais próximo, Gbadebo Rhodes-Vivour, do Partido Trabalhista, de acordo com a Comissão Nacional Eleitoral Independente (INEC, em inglês).

A participação foi apenas uma pequena fração dos 7 milhões de eleitores registrados na maior megacidade da África, que tem uma população de mais de 20 milhões de pessoas.

A eleição de Lagos foi a mais destacada entre as corridas para governos poderosos em 28 dos 36 estados da Nigéria, bem como para assembléias estaduais em todo o país.

Esperava-se que a corrida em Lagos fosse acirrada depois que o candidato trabalhista da oposição, Peter Obi, recebeu a maioria dos votos no estado durante a disputada eleição presidencial do mês passado, que foi vencida por Bola Tinubu do APC.

O próprio Tinubu é um ex-governador de Lagos, que governou o estado de 1999 a 2007 e desde então tem sido visto como fundamental na escolha de seus sucessores, incluindo Sanwo-Olu.

Obi disse que sua vitória foi roubada por uma fraude desenfreada, e analistas políticos disseram que a condução da eleição presidencial do mês passado pode ter desencorajado alguns eleitores de participar das eleições regionais de sábado.





Alguns funcionários da INEC que apresentaram os resultados em Lagos no domingo relataram que algumas urnas foram roubadas por bandidos, mas disseram que isso não foi generalizado o suficiente para afetar o resultado da votação.

A votação foi adiada para domingo em 10 assembleias de voto num bairro de Lagos, na sequência de divergências entre os responsáveis do INEC e os eleitores sobre a localização das assembleias de voto.





Os governadores exercem grande influência na nação mais populosa da África e seu apoio pode ajudar a decidir quem se tornará presidente.

Alguns governadores presidem estados cujos orçamentos anuais são maiores do que os de alguns pequenos países africanos. Lagos tem um orçamento anual de 4 bilhões de dólares.

No nordeste de Adamawa, um estado conservador e majoritariamente muçulmano, as autoridades eleitorais estavam comparando os resultados de uma disputa que poderia produzir a primeira governadora eleita da Nigéria.

Os eleitores ainda estavam votando em dois distritos do estado de Rivers, produtor de petróleo, onde o INEC não entregou os materiais de votação.

(Reportagem de MacDonald Dzirutwe; Edição de Peter Graff)

