Governador da Lombardia assina acordo com Tarcísio de Freitas

SÃO PAULO, 21 MAR (ANSA) – Após passar pelo Chile e Argentina, o governador da Lombardia, Attilio Fontana, segue em missão no Brasil, onde assinou na última quinta-feira (20) um acordo de colaboração com seu homólogo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para promover intercâmbios de melhores práticas e criar sinergias virtuosas nos campos acadêmico, econômico e de pesquisa entre a região da Lombardia e o estado de São Paulo.

“O principal objetivo desta visita é a importância de intensificar as relações entre Itália e Brasil”, disse Fontana à ANSA durante o evento “Matckmaking Impresa” na noite de ontem no Consulado Geral da Itália em São Paulo, destacando que “as relações existem há tempos” – em 2024, o intercâmbio comercial entre a região da Lombardia e o Brasil superou os 2,1 bilhões de euros – “mas como nos disse Alfredo Cotait Neto, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, nos últimos anos, foi menos intensa”.

Para Fontana, esta missão “é importante em um momento em que as certezas se desintegram a nível global, com alguns países a fechar fronteiras e outros a tentar comprar o mundo” porque “o Brasil e a Itália, tal como o estado de São Paulo e a região da Lombardia, têm a possibilidade de fazer a diferença, tendo muitos elementos em comum: culturais, históricos, sociais, políticos e econômicos”.

O governador lombardo também afirmou à ANSA que “a Lombardia está aberta à colaboração em todos os setores”, destacando as grandes oportunidades “aeroespaciais, em saúde, em todos os setores ligados à inovação, digitalização, inteligência artificial e agronegócios”.

Além de Fontana, a delegação lombarda, composta pelo secretário de Relações Internacionais, Raffaele Cattaneo, da alta direção da Assolombarda, da Agência Italiana de Internacionalização – Promos e das associações setoriais Anie (Federação Italiana de Empresas Eletrotécnicas e Eletrônicas), Anima Confindustria (Federação das Associações Italianas da Indústria Mecânica) e Ucimu (Associação italiana de fabricantes de máquinas-ferramenta, robôs e automação), visitou nesta sexta (21) a maior fábrica da Pirelli na América do Sul e da Luxottica, ambas em Campinas, cidade de 1,3 milhão de habitantes do estado de São Paulo. (ANSA).