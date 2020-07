Governador da Bahia veta jogos na Fonte Nova e sugere estádio de Pituaçu

O governador da Bahia, Rui Costa, afirmou nesta sexta-feira que os jogos de futebol, sem público, não poderão ser realizados na Fonte Nova. No estádio, foram instalados leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva para tratar pacientes contaminados pelo novo coronavírus. De acordo com Rui Costa, as partidas esportivas poderão ser realizadas no estádio de Pituaçu, que tem infraestrutura completa para atender aos jogadores.

A cidade de Salvador será sede única da sequência da Copa do Nordeste, que ocorrerá entre os dias 21 de julho e 4 de agosto. São 16 clubes participantes da competição. Além de Pituaçu, outros estádios disponíveis a receber os jogos são o Barradão, em Salvador, e até o Joia da Princesa, em Feira de Santana.

“Entendemos que a Arena Fonte Nova não deve ser utilizada até porque, para a plena alegria e comemoração do futebol e jogadores, é melhor que os jogos sejam realizados no estádio de Pituaçu”, afirmou Rui Costa.

Até esta sexta-feira, a Bahia registra 2.383 mortes causadas pelo novo coronavírus, e 101.186 casos confirmados da doença, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Dos times participantes da Copa do Nordeste, River (Piauí) e Imperatriz (Maranhão) ainda não retomaram os treinamentos.

