Governador confirma 40 mortes em ataque a igreja na Nigéria

ABUJA, 9 JUN (ANSA) – O número de mortos no atentado do último domingo (5) contra uma igreja católica em Owo, no sudoeste da Nigéria, subiu para 40, segundo um balanço oficial divulgado na noite de quarta-feira (8).

“O número de mortes agora é de 40”, afirmou o governador do estado de Ondo, Rotimi Akeredolu, em comunicado. “Temos 61 pessoas recebendo tratamento [em hospitais]”, acrescentou.





Outros 26 feridos já tiveram alta, e o balanço de vítimas inclui uma cifra imprecisa de crianças.

Na última segunda-feira (6), a fundação italiana de direito pontifício Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS) disse à ANSA que fontes católicas de Owo falavam em pelo menos 50 mortes no ataque.

Os terroristas detonaram explosivos dentro da igreja durante a missa de Pentecostes e depois dispararam das janelas do templo, mas nenhum grupo reivindicou o ato até o momento.

A Nigéria tem um histórico de ações terroristas praticadas por grupos jihadistas, como o Boko Haram, ativo sobretudo no nordeste do país. (ANSA).