AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/08/2023 - 20:10 Compartilhe

O número de mortos no incêndio florestal que devastou um povoado do Havaí irá “aumentar significativamente” a partir dos 36 já confirmados, estimou o governador do estado americano, Josh Green, nesta quinta-feira (11), em entrevista à rede de TV CNN.

“Em 1960, tivemos 61 vítimas fatais quando uma grande onda atravessou a Ilha Grande. Desta vez, é muito provável que o nosso total supere significativamente esse número”, acrescentou Green.

hg/acb/arm/gm/mvv/lb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias