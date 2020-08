“Gostaria de flertar”, lamenta Mayra Cardi após ser bloqueada em aplicativo

A empresária Mayra Cardi fez um apelo em suas redes sociais após ser bloqueada por um aplicativo de relacionamento. Segundo ela, seu perfil não está liberado para uso porque a empresa que gerencia a plataforma não acredita que ‘ela seja ela mesma’.

“Fui bloqueada porque o aplicativo pensa que não sou eu. Meus amores, eu sou eu”, disse. “Podem me desbloquear, por gentileza? Porque eu sou eu, e eu gostaria de conversar com outros seres humanos, de flertar com outros seres humanos, para ser mais precisa. Vai que eu encontro seres humanos interessantes?”, refletiu a empresária.

Passando a quarentena em uma fazenda, Mayra chegou até a brincar com a situação. “Como vocês podem perceber, estou em um lugar rural, distante de seres humanos. Estou começando a imitar pássaros. Isso não pode ser muito bom. Eu preciso falar com outros seres humanos para me relacionar.”

Veja também