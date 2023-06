Gospel dita ritmo da primeira coleção de Pharrell Williams para Louis Vuitton

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/06/2023 - 20:13 Compartilhe

Ao som de gospel e hip-hop, o músico e estilista americano Pharrell Williams apresentou sua primeira coleção para a Louis Vuitton, em que mostrou diferentes versões do conhecido padrão xadrez da marca de luxo para uma plateia repleta de astros.

Os cantores Anitta, Jay Z, Beyoncé e Rihanna, o jogador de basquete LeBron James e a atriz Zendaya foram algumas das personalidades que assistiram ao desfile.

Esta foi a primeira vez que um músico pop assumiu a responsabilidade de dirigir uma casa de moda, e o espetáculo, realizado na centenária Pont Neuf de Paris, ficou à altura da ocasião.

Aos 50 anos, o autor de sucessos como “Happy” realizou um sonho de menino, sem fugir da herança tradicional da Vuitton, baseada principalmente no couro e nos ternos de corte impecável, adicionando padrões pixelados e tons militares, como verde e cáqui, como uma camuflagem.

Os casacos de sua coleção são largos e de corte vertical, como retângulos. As botas são, em sua maioria, pesadas, às vezes imitando patas de urso.

Um coral gospel, fundado pelo tio de Williams, deu o tom do desfile, além do pianista chinês Lang Lang, juntamente com uma orquestra.

– Sofrimento –

Em entrevista à AFP antes do evento, Williams disse ter consciência da história traumática por trás do domínio atual da cultura negra, que lhe permitiu assumir o controle da marca de moda mais lucrativa do mundo.

“Gostaríamos que a nossa cultura e o nosso povo não tivessem sofrido tanto para nos trazer até aqui”, declarou, antes de sua estreia como diretor de moda masculina da Louis Vuitton. “Não me passou despercebido que muitas pessoas sofreram e morreram para nos trazer até estas posições.”

Entre as personalidades negras presentes no desfile estavam o piloto da Fórmula 1 Lewis Hamilton, o ator francês Omar Sy e o jogador de futebol Paul Pogba.

Transmitido ao vivo pelo site da marca, o show se enquadrou na política do poderoso grupo de luxo francês LVMH de popularizar uma cultura de luxo que está ao alcance de poucos.

As vendas da Louis Vuitton no primeiro trimestre ultrapassaram 21 bilhões de euros (110 bilhões de reais). A moda masculina representa 5% do faturamento da empresa, mas a gigante LVMH quer continuar sua expansão neste mercado.

“Pode-se esperar um sucesso comercial, é uma das coleções mais aguardadas da Semana de Moda e um momento realmente muito especial na história da moda”, disse Alexandre Samson, responsável pelos departamentos de alta-costura e criação contemporânea do Museu da Moda de Paris. “Pharrell Williams tem uma forma extremamente popular de ver a arte e o estilo.”

