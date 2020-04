Gorete Milagres, a Filó, posa de topless nas redes sociais

View this post on Instagram

Ontem fiz um post e rapidamente fui atacada pelos robôs! Comentários de pessoas com zero seguidores, programados para responder sobre questões que envolve certos nomes da política e outros comentários que não tive estômago para responder. Tirei na hora pq não converso com robôs, se é que me entendem! A dica é apelidar pessoas ! Ainda em tempo, a China que vendia um respirador por 5 mil dólares em janeiro, agora vende por 55 mil dólares pro Brasil. Estamos dependendo da China para produção de vários produtos hospitalares… Muito triste toda esta pandemia, pois estamos convivendo com duras realidades onde o capitalismo ainda fala mais alto do que a empatia! Nesta foto estou tomando a minha vitamina D! Se você não compartilha da mesma opinião do que a minha, pare de me seguir, por favor! Ou você é do tipo que só curte quem fala nada com nada ou quem posta só o rabão? Ai está o meu rabinho! Ainda em tempo, cadê Regina ? A Duarte. Ministra de que mesmo ? Na pandemia todos visitam arte e cultura das suas casas: filmes, séries, novelas, espetáculos, humor! O áudio visual está parado! Será que a Regina ainda não entendeu isto? Tá de quarentena? Ministra tem que trabalhar! Artistas, músicos, palhaços, cameras, camareiros, figurinistas, centenas de profissões que envolvem o áudio visual e os espetáculos de teatros que são realizados por trabalhadores e muitos deles vão precisar do Fundo da Cultura! Cadê Regina? Meu rabinho! FIQUEM EM CASA! #fiquememcasa🏡