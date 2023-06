Google acusa Microsoft de práticas anticompetitivas no setor de cloud

Em resposta a uma chamada para comentários públicos feita pelo FTC – órgão que regulamenta práticas comerciais nos EUA – o Google acusou a Microsoft de práticas anticompetitivas no mercado de cloud, informa o CIO.com. A empresa argumenta que a Microsoft usa a força da dobradinha Windows/Office no ambiente corporativo para “empurrar” seus clientes para a nuvem do Azure e dificultar o uso de plataformas concorrentes, como o Google Cloud.

“O complexo sistema de licenciamento de software da Microsoft impede que seus clientes – particularmente companhias de grande porte com serviços hospedados em sua estrutura – escolham qualquer outro provedor de nuvem, e automaticamente restringe estes clientes à plataforma Azure“, diz o documento de 11 páginas elaborado pelo Google.

Em seu comentário, a Microsoft afirmou que o mercado de nuvem é “dinâmico e competitivo” e que as companhias “tomam decisões de compra sofisticadas ao escolher o provedor de nuvem que melhor se adapta às suas necessidades”.

Em março deste ano, o FTC abriu uma investigação sobre práticas anticompetitivas no setor de nuvem, e como parte disso publicou um chamado para que todas as partes envolvidas se manifestassem. Atualmente, segundo dados de abril da Synergy, a Amazon/AWS lidera o mercado de nuvem corporativa, com 32% de market share. Ela é seguida pela Microsoft, com 23%, e pelo Google, com 10%.

