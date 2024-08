Google teve práticas ilegais para preservar monopólio de mecanismo de busca, diz juiz nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2024 - 19:00 Para compartilhar:

Um juiz federal dos EUA decidiu que o Google se envolveu em práticas ilegais para preservar seu monopólio de mecanismo de busca. Com isso, o juiz deu ao Departamento de Justiça americano uma grande vitória antitruste, em seu esforço para controlar os gigantes da tecnologia do Vale do Silício.

O Google, que realiza cerca de 90% das buscas na internet do mundo, explorou seu domínio de mercado para derrotar concorrentes, disse o juiz distrital dos EUA Amit Mehta. “O Google é um monopolista e agiu como tal para manter seu monopólio”, escreveu Mehta em sua decisão de 276 páginas divulgada na segunda-feira.

Mehta concordou com o argumento central do governo de que o Google suprimiu a concorrência pagando bilhões de dólares a operadores de navegadores da web e fabricantes de telefones para tornar o Google seu mecanismo de busca padrão. Isso permitiu que a empresa mantivesse uma posição dominante na publicidade de texto patrocinada que acompanha os resultados da pesquisa, disse Mehta. Um porta-voz do Google não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.