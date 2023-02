Google revela intenção de lançar recursos de pesquisa de inteligência artifical

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2023 - 17:40 Compartilhe

O Google disse que lançará novos recursos de busca e mapas alimentados por inteligência artificial (IA), incluindo maneiras de fazer perguntas com imagens. As medidas, anunciadas em um evento nesta quarta-feira, 8, em Paris, foram reveladas um dia depois da Microsoft informar que pretende incorporar a tecnologia por trás do ChatGPT em seu mecanismo de busca Bing.





A unidade da Alphabet disse nesta quarta que está planejando construir essa tecnologia como a do ChatGPT nos resultados de pesquisa para fornecer respostas textuais mais longas a consultas complexas sem uma única resposta correta. Esse recurso será lançado quando o Google estiver confiante na qualidade das respostas fornecidas pela IA, disse a empresa.

Outro recurso que o Google anunciou na quarta-feira expandirá a capacidade dos usuários de consultar o mecanismo de pesquisa com base em imagens e vídeos que estão vendo em seus telefones se usarem o sistema operacional Android do Google, permitindo que um usuário identifique, digamos, um ponto de referência local.

A empresa também disse que está lançando um recurso que permite aos usuários do Google Maps explorar representações tridimensionais de destinos – como o interior de um restaurante – feitas por IA a partir de fotos bidimensionais comuns.





Em evento de lançamento do chatbot do Google, Bard, o jornal The Telegraph relatou que a ferramenta respondeu incorretamente a uma pergunta de demonstração realizada no momento da apresentação.

