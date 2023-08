Google quer atrair empresas com ampliação de IA na nuvem

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/08/2023 - 18:20 Compartilhe

O Google anunciou nesta terça-feira (29) que incorporará de forma mais abrangente a inteligência artificial (IA) à sua oferta de serviços em nuvem, a fim de atrair empresas interessadas em aproveitar essa tecnologia.

O gigante da web revelou novas funções com IA para busca de dados, colaboração online, tradução de idiomas, imagens e mais, em sua primeira conferência anual Cloud Next, realizada presencialmente desde 2019.

O encontro começou um dia após a OpenAI lançar uma versão corporativa do ChatGPT e em um momento em que as empresas de tecnologia estão tentando acompanhar o ritmo da Microsoft, que está na vanguarda do fortalecimento de seus produtos com IA.

“Estou muito animado por reunir tantos clientes e parceiros para mostrar as incríveis inovações em que temos trabalhado”, declarou Thomas Kurian, diretor executivo do Google Cloud, em um blog.

A maioria das empresas que desejam utilizar a IA precisa recorrer a gigantes como Microsoft, AWS e Google para atender às suas principais necessidades computacionais.

Essas empresas, por sua vez, fazem parcerias com desenvolvedores de IA – como no caso da aliança entre a Microsoft e a OpenAI, criadora do ChatGPT – ou desenvolvem seus próprios modelos, como é o caso do Google.

O Google também está abrindo sua plataforma de nuvem para a inteligência artificial de outras empresas, como Meta e Anthropic.

Mais de 70% das startups de IA generativa consideradas “unicórnios”, por serem avaliadas em 1 bilhão de dólares (4,85 bilhões de reais, na cotação atual) ou mais, são clientes do Google Cloud, afirmou Philip Moyer, vice-presidente global de negócios de IA, durante uma sessão informativa.

Entre os colaboradores está a fabricante de automóveis General Motors, que trabalha com o Google para incorporar a IA de conversação a milhões de seus veículos.

A GE Appliances, por sua vez, planeja usar a IA para criar receitas personalizadas, contou Moyer sobre as colaborações em andamento.

– “Uma vez em uma geração” –

O número de contas de clientes de IA generativa no Google Cloud aumentou 15 vezes no último trimestre, com um “incrível” interesse por esse tipo de projeto, segundo June Yang, vice-presidente do Google Cloud.

O Google também está expandindo as funções de IA em ferramentas de produtividade como o Meet e o Docs no Workspace, que, segundo a companhia, tem mais de 3 bilhões de usuários.

As melhorias de IA no Workspace incluem um assistente digital que pode tomar notas durante reuniões online ou até mesmo participar no lugar de uma pessoa, de acordo com o Google.

Isso permite que uma mesma pessoa esteja simultaneamente em dois lugares, tomando notas em uma reunião online, mas sem fazer comentários, explicaram os executivos.

A IA generativa também está sendo usada para escrever códigos por encomenda, criar imagens e para cibersegurança.

Diante da crescente preocupação com a proliferação descontrolada de imagens problemáticas de IA, o Google disse que aplicará uma marca d’água ao nível do pixel para indicar que esse conteúdo foi criado por inteligência artificial.





“Isto é realmente um ponto de virada na computação que ocorre uma vez em uma geração”, afirmou Mark Lohmeyer, diretor-geral de aprendizado de máquina do Google Cloud.

