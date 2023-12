Google perde, nos EUA, ação contra Epic Games por práticas anticompetitivas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2023 - 7:18 Para compartilhar:

O júri de uma corte federal nos Estados Unidos decidiu que o Google utilizou práticas anticompetitivas para dominar o mercado de aplicativos Android, prejudicando consumidores e empresas de software, em uma ação movida pela desenvolvedora de jogos Epic Games contra a detentora da Play Store.

A decisão unânime dos nove jurados foi anunciada na noite desta segunda-feira (11), após apenas três horas de deliberações, concluindo processo iniciado há cerca de um mês sobre o lucrativo sistema de pagamentos da Play Store.

O CEO da Epic Games, Tim Sweeney, comemorou a vitória sobre o Google em seu perfil no X (antigo Twitter). O Google pretende apelar da decisão, de acordo com comunicado do vice-presidente de assuntos governamentais e políticas públicas da empresa, Wilson White. Fonte: Associated Press.

