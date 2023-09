Google Maps é utilizado para achar avião desaparecido desde 2014

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/09/2023 - 2:36 Compartilhe

O avião da Malaysian Airlines desaparecido em 2014 aparentemente foi localizado através do Google Maps na parte mais escura da selva cambojana. O jato perdeu contato 39 minutos após decolar do aeroporto de Kuala Lumpur com destino a Pequim levando 239 passageiros a bordo.

O especialista em tecnologia baseado no Reino Unido, Ian Wilson, afirmou que o avião está, na verdade, nas profundezas de uma selva cambojana.

A informação foi divulgada pelo tabloide Mirror. Segundo eles, Wilson teria supostamente avistado os destroços da aeronave em uma floresta em Camboja. “Pela imagem do Google [de 2018], é possível ver cerca de 69 metros [do que seria a aeronave], mas parece haver uma lacuna entre a cauda e a parte traseira do avião”, diz o especialista ao jornal.

Segundo o tabloide, o Bureau of Aircraft Investigations Archives não descartou a possibilidade de as imagens do Google Maps serem do avião desaparecido. Entretanto, a informação ainda segue sem confirmação.

