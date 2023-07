Google lança fundo de 3 milhões de euros para IA na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/07/2023 - 15:01 Compartilhe

ROMA, 5 JUL (ANSA) – O Google lançou nesta quarta-feira (5) um Fundo de Inovação Social em Inteligência Artificial no valor de 3 milhões de euros na Itália.

A iniciativa disponibilizará fundos a instituições sem fins lucrativos, acadêmicas e de pesquisa, entidades cívicas e empresas sociais “para desenvolver soluções com impacto positivo no ecossistema.

“Nos últimos 10 anos a inteligência artificial mostrou novas oportunidades. É uma transformação que enfrentamos com responsabilidade e com uma abordagem colaborativa e estamos felizes em poder contribuir para tornar a IA uma grande oportunidade de crescimento para a Itália”, explicou Melissa Ferretti Peretti, VP e country manager do Google na Itália.

Além dos 3 milhões de euros, o fundo também fornecerá suporte técnico, orientação e treinamento sobre como desenvolver soluções de IA de forma responsável.

“Hoje estamos em um ponto de virada emocionante para a inteligência artificial e temos a oportunidade de torná-la ainda mais útil para pessoas, empresas e comunidades. Somente abordando o desenvolvimento dessa tecnologia com responsabilidade, podemos obter benefícios para o benefício de todos”, acrescentou Peretti.

Segundo a executiva, “isso só será possível graças à colaboração com governos, universidades, sociedade civil e outras organizações, para garantir que a visão e as regras para o desenvolvimento da inteligência artificial sejam compartilhadas e efetivas”.

Mundialmente, o Google.org já doou mais de US$ 100 milhões de euros para organizações sem fins lucrativos e empresas sociais que usam a inteligência artificial para gerar impacto social.

Durante evento, a companhia recordou as várias aplicações da IA, desde o combate às alterações climáticas à proteção do patrimônio cultural, da saúde ao desenvolvimento de ferramentas de acessibilidade, das traduções à visão imersiva de mapas, das tecnologias de código aberto para pesquisa e desenvolvimento aos negócios e oportunidades, por meio do Google Cloud. (ANSA).

