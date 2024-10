Google aposta em energia nuclear para operar datacenters

André Cardozo 16/10/2024 - 9:30 Para compartilhar:

O Google é o mais recente gigante da nuvem a apostar em energia nuclear para garantir a expansão de seus datacenters. A companhia anunciou nesta segunda (14) um acordo com a Kairos, empresa americana especializada em reatores nucleares. O acordo prevê a compra de energia gerada pelos reatores da Kairos, que ainda estão em desenvolvimento. Segundo o Google, a energia nuclear gerada será 100% “limpa” e sustentável.

Os primeiros reatores devem ficar prontos apenas em 2030, com mais lançamentos até 2035. No total, o acordo prevê a geração de até 500 Megawatts de energia. Ainda segundo o Google, a tecnologia da Kairos permite criar reatores menores, mais baratos, eficientes e sustentáveis do que os atualmente disponíveis no mercado.

A “fome” da IA

Gigantes da tecnologia como Microsoft, Amazon e Google estão investindo fortemente em datacenters para atender as necessidades computacionais das aplicações de IA. Uma das saídas para fornecer energia para as novas instalações é a energia nuclear, considerada uma fonte de energia mais consistente do que a solar e a eólica.

A AWS, da Amazon, anunciou em março um investimento de 650 milhões de dólares em um campus de data centers alimentado por uma usina nuclear da Pensilvânia. No mês passado, a Microsoft fez um acordo para reativar uma usina nuclear, também nos Estados Unidos.