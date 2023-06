Google Cloud tem casa nova em SP; veja fotos

O Google apresentou para a imprensa nesta segunda-feira (26) seu novo escritório em São Paulo. Localizado no São Paulo Corporate Towers, prédio que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, o escritório é o segundo da companhia em SP e soma-se às instalações da Avenida Faria Lima, na mesma região. As novas instalações ocupam três andares da torre e vão abrigar 400 funcionários a partir da próxima segunda-feira (3). Neste novo escritório ficarão as equipes do Google Cloud e o time de engenharia de software do Google em São Paulo (a empresa também mantém uma equipe de engenharia em Belo Horizonte). Confira fotos do novo espaço.