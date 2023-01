Google homenageia Enedina Alves Marques a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/01/2023 - 4:47 Compartilhe

O Doodle de hoje comemora o 110° aniversário da engenheira brasileira Enedina Alves Marques, a primeira mulher negra no Brasil a se formar em engenharia e a primeira mulher no estado do Paraná a se tornar engenheira.





Neste dia, em 1913, Marques nasceu em Curitiba, Brasil. Ela trabalhou como empregada doméstica e babá para terminar o ensino médio e tornou-se professora depois de se formar. Cursou engenharia civil na Universidade Federal do Paraná em 1940. Entretanto, durante a faculdade, Marquez foi hostilizada e ignorada por alguns de seus professores e colegas – principalmente por conta dos preconceitos da sociedade. Apesar de enfrentar discriminação ao se formar em um campo dominado por homens brancos, Marques persistiu e foi a única mulher ao lado de 32 alunos do sexo masculino a se formar em 1945.

Iniciou a carreira na Secretaria Estadual de Transportes e Obras Públicas como auxiliar de engenharia e transferiu-se para a Secretaria Estadual de Águas e Energia Elétrica do Paraná, onde contribuiu com projetos de grande porte, como o desenvolvimento da Usina Hidrelétrica do Paraná em vários rios da região, o levantamento topográfico e a construção da maior hidrelétrica subterrânea, a Usina Capivari-Cachoeira.





Em reconhecimento às suas contribuições para o Paraná e para a engenharia, seu nome foi inscrito no Memorial à Mulher junto com outras 53 mulheres pioneiras brasileiras. Uma rua de um bairro de Curitiba recebeu o nome de Rua Engenheira Enedina Alves Marques em homenagem a ela. E em 2006 foi fundado o Instituto de Mulheres Negras Enedina Alves Marques, em Maringá, Paraná.

Parabéns, Enedina Alves Marques!

