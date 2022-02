Google faz homenagem à Dina Di, pioneira do hip-hop brasileiro que faria 46 anos

O Google fez uma homenagem à rapper Viviane Lopes Maties, conhecida como Dina Di, uma das pioneiras do hip-hop brasileiro, que faria 46 anos neste sábado (19).

Quem acessar a página inicial do buscador, em google.com, verá um ‘doodle’ (ilustração estilizada com a logo do site) em homenagem à cantora e compositora, que foi MC do coletivo feminino Visão de Rua.

“Dina Di nasceu neste dia em 1976 em Campinas, São Paulo, Brasil, e teve uma infância difícil. Embora fosse uma guitarrista no início, Dina Di pegou o microfone na adolescência e concentrou sua energia em escrever rimas que capturassem suas lutas e desafiassem o sistema social arraigado”, diz o texto que acompanha a homenagem à rapper.

“Em 1994, Dina Di liderou a Visão de Rua ao lado dos artistas Tum e DJ OG. Juntos, o grupo revolucionário lançou seu primeiro single, “Confidência de uma Presidiária”. Tendo cumprido pena atrás das grades, Dina Di usou a música para compartilhar as duras realidades do sistema prisional feminino. Ela visitou prisões para compartilhar sua música com mulheres encarceradas para inspirar uma transformação positiva e dar aos detidos esperança de um futuro melhor”, segue a homenagem do Google.

“Hoje, mulheres MCs no hip-hop brasileiro prosperam e continuam a alimentar o movimento de empoderamento feminino. Sua aclamação se confunde com um movimento social construído por mulheres como Dina Di”, finaliza.

Dina Di morreu em 20 de março de 2010, aos 34 anos, após uma infecção hospitalar que contraiu semanas antes, quando deu à luz sua filha Aline, no dia 2 do mesmo mês.

