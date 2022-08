Da Redação 22/08/2022 - 3:05 Compartilhe

O Doodle de hoje celebra a vida de Cláudia Celeste, a primeira atriz transexual a aparecer em novelas brasileiras.



Ela ganhou e organizou muitos concursos de beleza, e também foi cantora, dançarina, diretora, produtora e autora. Apesar dos obstáculos e desafios que enfrentou, Celeste se tornou uma figura inspiradora que abriu as portas para futuras gerações de talentos transgêneros e LGBTQ+ no Brasil.

Neste dia, em 1988, foi a primeira vez que Cláudia apareceu num papel de mulher abertamente trans no episódio de abertura de “Olho por Olho” .

Celeste nasceu no Brasil em 1952. Começou a explorar sua identidade e talentos enquanto estava no exército.

Depois de servir, ela se formou em beleza e se tornou cabeleireira em Copacabana, Rio de Janeiro, aos 20 anos.

Segundo ela, o dia a dia trabalhando no salão inspirou sua decisão de fazer a transição. Nesse mesmo ano, ela acompanhou um amigo a uma audição de teatro e foi escolhida para se apresentar também. Estreou-se como bailarina no palco do Beco de Garrafas .

Em 1973, um teatro no Rio de Janeiro chamado Teatro Rival tornou-se o primeiro a obter uma licença do governo para apresentar “O mundo é das Bonecas” .

Celeste foi convidada como protagonista ao lado de outros atores transgêneros conhecidos.

Após o sucesso do show, outras produções reconheceram seus talentos e proporcionaram oportunidades para dançar em várias casas noturnas do Brasil.

Em 1976, Celeste decidiu concorrer no concurso Miss Brasil Pop e venceu o concurso.

Um ano depois, ela foi convidada para atuar em uma novela chamada ” Espelho Mágico” depois que seu diretor viu uma de suas apresentações no Teatro Rival .

Ninguém no elenco ou na equipe sabia que ela era transgênero, e as manchetes chamaram atenção negativa para as notícias após sua primeira cena.

O show foi cancelado logo depois, e ela se mudou para a Europa para buscar outras oportunidades.

Ao retornar ao Brasil, Celeste fez o teste para estrelar uma novela chamada “Olho por Olho” e ganhou o papel de mais de 200 outros.

Seu compromisso com a personagem foi inigualável, constantemente dando sua valiosa opinião sobre o roteiro e a narrativa.

Embora tenha enfrentado discriminação ao ser expulsa do elenco quando sua identidade trans foi “descoberta” por minha gestão, ela avançou em novas oportunidades para o resto de sua carreira, consolidando seu legado como pioneira que lutou pelos direitos de artistas transgêneros e LGBTQ + em toda parte.

Fonte: Google