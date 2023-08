Google e YouTube são processados ​​por supostamente permitir tiroteio que deixou 10 mortos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 18/08/2023 - 6:03 Compartilhe

Google, YouTube e Alphabet estão sendo processados ​​junto com o Reddit em um par de processos por supostamente promover conteúdo “extremo e prejudicial” que permitiu que um atirador matasse 10 negros em um tiroteio em massa motivado pelo ódio em Nova York, no ano passado.

“Através do uso do YouTube, Reddit e outros sites, o atirador ganhou a mentalidade, o conhecimento e a motivação de que precisava para cometer seu ataque racista”, disse um dos processos movidos na Suprema Corte do Estado de Nova York no condado de Erie na terça-feira, em nome de Wayne Jones, filho da vítima Celestine Chaney.

Celestine, que foi morta enquanto comprava ingredientes para torta de morango com sua irmã mais velha, foi uma das 10 vítimas do atirador de 18 anos Payton Gendron em 14 de maio de 2022.

No dia do massacre, o supremacista branco declarado – que estava fortemente armado e usando equipamento tático – entrou em uma loja e supostamente começou a atirar em compradores e funcionários negros, disseram as autoridades, motivado por suas crenças racistas em uma teoria da conspiração.

Todas as vítimas que Gendron matou eram negras. Três ficaram feridos, dos quais dois eram brancos.

Em outro processo – que foi aberto na Suprema Corte do condado de Erie em nome das famílias das vítimas e 16 funcionários da loja que trabalhavam no dia do tiroteio – alega que Gendron não teria se tornado um crente se não fosse por sites de mídia social como YouTube, Reddit e Google.

Os documentos do tribunal dizem que os “algoritmos não supervisionados [que] promovem sistematicamente conteúdo raivoso, violento e extremista porque esse conteúdo demonstrou maximizar o consumo e o envolvimento do usuário com o conteúdo”.

Por causa do “uso quase constante da mídia social” de Gendron, ele foi alimentado com “um suprimento interminável [de] conteúdo extremo e prejudicial” que o tornou “um crente na teoria da conspiração racista chamada ‘a Grande Substituição’”.

As ideologias promovidas pela teoria da conspiração eram aparentes nos escritos arrepiantes de Gendron , incluindo um manifesto de 180 páginas que ele teria postado online antes do ataque.

De acordo com os crentes da teoria da conspiração, os “substitutos” são pessoas não-brancas que migram para países brancos “a fim de inaugurar um ‘genocídio branco’ que destruirá a raça e a cultura européias”, dizem os processos.

Ambas as denúncias também mencionam a loja de armas RMA Armament, de onde o adolescente comprou sua armas, o revendedor de armas Vintage Firearms e os pais do atirador, Paul e Pamela Gendron, como réus.

Os documentos do tribunal afirmam que um tópico do Reddit chamado “r/Tactical Gear” ajudou Gendron a aprender como operar o equipamento tático que comprou na RMA Armament, enquanto acessava o YouTube para obter tutoriais sobre como operar a arma AR-15 que comprou na Vintage. Armas de fogo.

Os pais de Gendron, Paul e Pamela Gendron, também são réus em ambos os processos por “deixar de tomar qualquer ação significativa” para evitar o tiroteio, como monitorar a posse de armas de seu filho adolescente ou a “quantidade de tempo insalubre” que ele passava nas redes sociais. “Os pais do atirador poderiam e deveriam ter evitado essa tragédia”, dizem os documentos do tribunal.

Gendron, agora com 19 anos, se declarou culpado de acusações que incluíam assassinato e terrorismo doméstico em novembro passado e foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional em fevereiro.

Ele ainda enfrenta acusações federais de crimes de ódio que, se forem considerados culpados, podem permitir que funcionários do Departamento de Justiça dos EUA considerem a pena de morte.

Os autores das ações complementares pleiteiam danos patrimoniais e imateriais, o que inclui indenização por mudanças na vida das vítimas que não sejam financeiras, como o “medo agudo, sofrimento severo e os efeitos fisiológicos associados ao trauma” listados no se adequa.





Se YouTube, Reddit, Google e os outros réus fossem considerados culpados, a soma dos danos que eles teriam que pagar seria determinada em um julgamento.

