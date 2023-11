Google e Meta deveriam pagar pelo menos US$ 14 bilhões por receita com notícias, aponta estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 14/11/2023 - 6:09 Para compartilhar:

Google e Meta deveriam pagar pelo menos US$ 14 bilhões por ano aos meios de comunicação para contabilizar a receita publicitária gerada por seu tráfego de busca, de acordo com uma estimativa “conservadora” divulgada pela Universidade de Columbia este mês.

Os pesquisadores determinaram que o Facebook deveria pagar aos editores US$ 1,9 bilhão por ano pelo uso de seu conteúdo, enquanto o Google deveria pagar entre US$ 10 bilhões e US$ 12 bilhões por ano.

Com base na receita total de publicidade, os números representariam 6,6% das receitas da Meta e 17,5% das receitas da Pesquisa Google.

“Encontramos evidências contundentes de que o valor das notícias está sendo apropriado pelo Google e pela Meta, além das normas de longa data sobre como a mais-valia criada em conjunto deve ser compartilhada”, disseram os pesquisadores publicado pela Iniciativa para Diálogo Político.

O estudo surgiu num momento em que as grandes empresas de tecnologia resistem aos esforços dos legisladores dos EUA, Canadá e outros países para promulgar legislação que os obrigue a compartilhar os lucros com os editores.

A pressão aumentou desde 2021, quando a Austrália aprovou uma lei que exige que as empresas de tecnologia negociem acordos de conteúdo com os editores.

No início deste ano, os legisladores da Califórnia votaram a favor da Lei de Preservação do Jornalismo da Califórnia , que exigiria que as “plataformas online” pagassem uma “taxa de utilização do jornalismo” aos meios de comunicação cujo conteúdo aparece nos seus sites .

Em agosto, a Meta retirou conteúdo de notícias de suas plataformas no Canadá em resposta a uma lei semelhante.

Entretanto, um grupo bipartidário de legisladores dos EUA propôs a aprovação da Lei de Concorrência e Preservação do Jornalismo, que permitiria aos editores de notícias negociar coletivamente com grandes empresas de tecnologia para a utilização do seu conteúdo.

As descobertas foram baseadas em estimativas de receita de pesquisa que cada plataforma recebeu exclusivamente de conteúdo relacionado a notícias.

Os pesquisadores analisaram “acordos recentes entre agências de notícias e Google e Meta (anteriormente conhecido como Facebook), bem como um banco de dados de acordos de licenciamento feitos nas últimas décadas para produtos similares baseados em conteúdo”.

Usando esses acordos, os autores determinaram que uma participação de 50% seria uma norma da indústria de “divisão justa de receitas” entre as plataformas tecnológicas e os editores.

Rod Sims, ex-presidente da Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores, disse à Semafor que o estudo foi “oportuno e muito útil”.

“É claro nos seus pressupostos e metodologia e, portanto, pode promover um debate bem informado sobre o que o Google e o Meta devem aos editores pelo seu conteúdo de mídia noticiosa. A abordagem deles é lógica”, disse ele. “O debate já não é sobre se as plataformas devem pagar, mas sobre quanto. Este artigo é uma contribuição extremamente cuidadosa para este debate.”

A porta-voz do Google, Jenn Crider, rejeitou o estudo ao The NY Post, argumentando que ele é “baseado em suposições imprecisas, dados desmascarados e erros básicos, em apoio a uma conclusão tendenciosa”.

“Na realidade, menos de 2% de todas as pesquisas são relacionadas a notícias e não veiculamos anúncios nem ganhamos dinheiro com a grande maioria delas”, disse Crider. Ele acrescentou que o Google oferece “um valor tremendo aos editores de notícias”. Meta se recusou a comentar.

