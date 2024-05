Google e Meta alertam que cabos submarinos de internet correm risco de espionagem chinesa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/05/2024 - 1:29 Para compartilhar:

Autoridades de segurança nacional dos EUA teriam alertado Google, Meta e outras empresas que seus cabos submarinos de Internet poderiam correr o risco de serem adulterados por navios de reparos controlados pela China.

As preocupações se concentram alegadamente nos cabos de fibra óptica subaquáticos no Oceano Pacífico, que são parcialmente propriedade das grandes empresas de tecnologia e utilizados para manter o fluxo de dados dos EUA para a Ásia. Os cabos de difícil acesso exigem manutenção de empresas especializadas, incluindo algumas de propriedade da China.

Funcionários do Departamento de Estado sinalizaram preocupações sobre uma empresa específica chamada SB Submarine Systems, que é controlada pelo Partido Comunista Chinês e aparentemente tomou medidas para ocultar a localização dos seus navios de reparação, desligando os seus transponders, informou o Wall Street Journal.

O relatório, que cita autoridades anônimas familiarizadas com a situação, disse que os federais estão preocupados que qualquer adulteração dos cabos possa ameaçar os dados comerciais e militares dos EUA. Altos funcionários do governo Biden também teriam recebido informações sobre as preocupações.

Num incidente suspeito ocorrido em 2019, um navio SBSS chamado Bold Maverick supostamente ligou e desligou o seu transponder várias vezes durante um período de quatro dias enquanto flutuava no mesmo trecho de oceano de 1,6 km ao largo da costa de Singapura. Outros casos em que os navios SBSS desapareceram dos sistemas de rastreamento ocorreram perto de Taiwan e da Indonésia, informou o Journal, citando uma revisão dos dados de navegação. O SBSS é de propriedade majoritária da China Telecom, controlada pelo Estado, que foi proibida pelos EUA em 2021 por questões de segurança nacional. Um dos principais executivos da empresa é membro do Partido Comunista Chinês.

O comportamento dos navios de propriedade do SBSS é considerado incomum para navios de reparo de cabos – embora uma fonte familiarizada com a empresa tenha dito que era possível que a culpa fosse da fraca cobertura do satélite.

As autoridades dos EUA citaram várias causas potenciais de preocupação – incluindo a possibilidade de roubo de propriedade intelectual relacionado com o equipamento de cabos submarinos, a exploração de fluxos de dados dos EUA e a identificação de ligações de comunicação militares.

O Conselho de Segurança Nacional disse que a segurança dos cabos submarinos “está enraizada na capacidade de entidades confiáveis ​​de construí-los, mantê-los e repará-los” “de maneira transparente e segura”, de acordo com um comunicado fornecido ao Journal.

A utilização de satélites para rastrear os navios envolvidos nas reparações “é uma das medidas que apoia a monitorização e a segurança dos navios”.

A questão surgiu durante um período de tensões elevadas entre os EUA e a China. As autoridades ocidentais criticaram repetidamente Pequim pela sua conduta agressiva em relação a Taiwan.

A SB Submarine Systems se descreve em seu site como “fornecedora líder da Ásia em soluções de instalação e manutenção de cabos submarinos”. A empresa não retornou imediatamente um pedido de comentário.

“Não há nada de errado que as empresas chinesas realizem negócios normais de acordo com a lei”, disse ele. “Opomo-nos firmemente a que os EUA generalizem o conceito de segurança nacional e ataquem e difamem as empresas chinesas.”