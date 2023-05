Google e Apple trabalham para combater rastreamento indesejado

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 02/05/2023 - 14:57 Compartilhe

(Reuters) – Google e Apple disseram nesta terça-feira que estão trabalhando para conter o rastreamento indesejado de pessoas por meio de dispositivos Bluetooth, como as AirTags, usadas para encontrar itens perdidos.

As empresas apresentaram um projeto com especificações que exigirão que todos os dispositivos de localização Bluetooth alertem os usuários sobre qualquer rastreamento não autorizado em dispositivos iOS e Android.

Sugestões dos fabricantes de dispositivos e de vários grupos de defesa e segurança foram incluídas às especificações, disseram as empresas, acrescentando que contam com o apoio de companhias como Samsung e a empresa de eletrônicos de consumo Tile.

Desde o lançamento das AirTags, especialistas em privacidade e policiais disseram que algumas pessoas as usam para fins criminosos.

As AirTags devem ser inseridas ou presas a chaves, carteiras, mochilas e outros itens para que as pessoas possam encontrá-las quando as perderem os objetos.

Em um esforço para aumentar a privacidade, a Apple lançou, em 2021, um aplicativo detector para Android para ajudar os usuários a escanearem AirTags próximas ou outros rastreadores de itens semelhantes que possam estar com eles sem seu conhecimento.

(Por Tiyashi Datta)

