Google diz que seu novo software de IA será mais poderoso do que qualquer um existente

O Google disse que desenvolveu um novo sistema de inteligência artificial (IA), o software Gemini, mais poderoso do que qualquer outro disponível no mercado, superior à tecnologia da OpenAI. A Alphabet disse que o algoritmo não estará amplamente disponível até o início do próximo ano, citando a necessidade de testes de segurança mais extensos.

O Gemini pode processar uma série de informações – incluindo texto, código de computador, áudio, imagens e vídeo – melhor do que os sistemas de IA existentes, disse a empresa, que utilizou exclusivamente seus próprios chips especializados de IA para desenvolver os sistemas.

O lançamento e a recepção pública à plataforma representará um teste decisivo para a tecnologia do Google, após um esforço para avançar mais rapidamente na corrida de IA.

O Google disse na quarta-feira, 6, que ofereceria uma série de programas de IA aos clientes com o suporte do Gemini.

A empresa de busca também usará os algoritmos para alimentar produtos como o Bard, sua resposta ao ChatGPT, e recursos de telefonia móvel capazes de funcionar sem qualquer conexão de rede. Espera-se que essa versão esteja amplamente disponível para desenvolvedores de software no início do próximo ano, após testes com um grupo seleto de clientes. Fonte: Dow Jones Newswires

